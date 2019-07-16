شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 16 يوليو 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يصوت البرلمان الأوروبي على اختيار وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين، رئيسة للمفوضية الأوروبية أعلى منصب في الاتحاد الأوروبي خلفا لجان كلود يونكر.
تستقبل المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، رئيس وزراء جمهورية مولدوفا مايا ساندو، في مقر المستشارية الفيدرالية، لإجراء محادثات ستتطرق إلى العلاقات الثنائية والقضايا السياسية والإقليمية الأوروبية.
تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تلقي التظلمات للطلاب المتضررين من نتائج الدور الأول لطلاب الثانوية العامة على أن يتم إعلان مقرات تلقي التظلمات مساء اليوم على موقع الوزارة الإلكتروني.
يعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب اجتماعه الحادى عشر بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة المملكة العربية السعودية وعضوية كل من مصر وتونس والإمارات والعراق والصومال والسودان، لمناقشة توصيات اللجنة الدائمة للإعلام العربي وإعداد مشاريع القرارات وجدول أعمال الدورة الوزارية الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب المقررة الأربعاء بالقاهرة.
تنطلق الفترة الانتخابية للانتخابات التشريعية التونسية، وذلك قبل شهرين من انطلاق الحملة الانتخابية، وفق القواعد الرسمية للانتخابات التشريعية التي ستجرى داخل تونس يوم 6 أكتوبر القادم وفي الخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2019.
يجري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تدريبا ميدانيا على «سيناريو» مواجهة مخاطر الحرائق، بمقر مصنع غسالات مدينة قويسنا الصناعية، بمحافظة المنوفية.
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