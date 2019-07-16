شكرا لقرائتكم خبر عن أحياء الإسكندرية تنتفض لمواجهة البناء المخالف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت أحياء الإسكندرية عدة حملات لمواجهة البناء المخالف ووأده في بداياته تنفيذا لتعليمات مشددة من الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بالتصدى للمخالفات بشتى أنواعها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، في إطار تفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين.

وترأس المهندس مدحت عبدالفضيل رئيس حى العامرية ثان حملة المرور اليومى لرصد مخالفات البناء والتصدى لها والقضاء عليها في المهد يرافقه رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع ومدير أشغال طريق حملة فورية بمنطقة الناصرية القديمة والكينج، حيث أسفرت الحملة عن إيقاف أعمال شدة خشبية بالدور الأرضى بمنطقة الناصرية القديمة وتم التحفظ على الأسمنت وإزالة فورية لغرفة بالشارع، مبانى، بمنطقة تقسيم المحافظة بالكينج.

وفى المنتزه ثان وتحت قيادة العميد خالد كشك، رئيس الحى تم شن حملة إزالة مكبرة لمجابهة مافيا مخالفات البناء والتعديات على الأراضى من خلال لجنة الإزالة برئاسة مصطفى عبدالسلام سكرتير عام الحى، وبعضوية وحدة الإيقاف والتحفظ وممثل عن إدارة المشروعات والعضو القانونى، وتم خلال الحملة القيام بتنفيذ محضر مخالفة رقم 29 لسنة 2019 الصادر من إدارة المعمورة الزراعية لحماية الأراضى بحوض كرملة والذى يقتضى إزالة الأعمدة بالطابق الأرضى، وتم تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض، وما زالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدى للمخالفات بنطاق الحى ولاستعادة الانضباط وبسط هيبة الدولة.

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وأسفرت حملة شنتها إدارة إشغال الطريق بمعاونة وحدة الإزالة الصباحية بحى ثان المنتزه، برئاسة العميد خالد كشك رئيس الحى، ومدير إدارة إشغال الطريق ومعاونيه ورئيس وحدة الإزالة الصباحية، عن إزالة الإشغالات المتواجدة بشارع (المعهد الدينى بالعصافرة، ملك حفنى قبلى، ميدان مسجد المندرة).

وتم خلال الحملة رفع الإشغالات الخاصة بالباعة الجائلين التي تفترش حرم الطريق العام، وإشغالات المحال التجارية والمقاهى، وتم التحفظ على عدد من المضبوطات، وجار استمرار الحملات بنطاق الحى لاستعادة الانضباط.

وشن الحى حملة إيقاف للتصدى لأعمال مخالفة بعزبة حوض 12 بالمنتزه ثان وتمكنت وحدة الإيقاف والتحفظ بالحى بالتعاون مع وحدة الإزالة المسائية ووحدة التدخل السريع بناء على توجيهات العميد خالد كشك رئيس الحى، من التصدى لمخالفات البناء، وأسفرت الحملة عن إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص، وفك الشدة الخشبية وذلك في عدد عقارين بعزبة حوض 12 يفصل بينهما مسافة 100مترمربع تقريبا، وتم التحفظ على الشدات الخشبية (الأخشاب)، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة.

وشن حى الجمرك برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحى حملة لإزالة أعمال مخالفة بميدان عرابى، دائرة قسم المنشية، بعد تلقى بلاغات من إدارة المتابعة الميدانية بالحى بوجود أعمال بناء، وكلفت الإدارات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة وانتقلت إدارة المشروعات بالحى برفقة إدارات إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع بالحى، وبحضور مقاول الهدم والإزالة الخاص بالحى تم حلّ الشدة الخشبية والتحفظ عليها، كما تم التحفظ على كافة المواد المستخدمة في أعمال البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى حى وسط أكد اللواء سمير صدقى رئيس الحى، أنه في إطار محاربة ظاهرة البناء المخالف منذ المهد وفرض القانون، وبقيادة الدكتور محمد بغدادى سكرتير عام الحى توجهت حملة للتحفظ وإيقاف أعمال البناء المخالف للعقار المخالف الكائن ب ٢٠ شارع محمود خطاب بالحى اللاتينى، وتم خلال الحملة وقف أعمال البناء المخالف، التحفظ على ونش، وفك الشدة الخشبية وذلك بعناية أحمد خليل مدير وحدة التحفظ، ومشاركة مفتش المتابعة وجار العمل، ومازالت الحملات مستمرة في نطاق حى وسط.