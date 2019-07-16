شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج طريق «كابلات برج العرب» ضمن خطة رصف الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، على إدراج طريق الكابلات فى منطقة برج العرب غرب ضمن خطة ٢٠١٨- ٢٠١٩ (التمويل الذاتى للرصف بالمحافظة)، وفور ورود التمويل للمشروع سيتم البدء فى الرصف بشارع الكابلات حيث تجرى أعمال التمهيد للرصف، تحت إشراف المهندس مدحت عبدالفضيل، رئيس حى العامرية ثان، والمهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق، والمهندس محمد عبدالموجود.

وفى شأن منفصل طلب النائبان الدكتور أحمد خليل خير الله والشيخ أحمد الشريف، عضوا مجلس النواب عن دائرة العامرية وبرج العرب، الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية، بزيارة تفقدية تشمل 7 مستشفيات حكومية لرصد مشاكل المرضى وحلها؛ خاصة أنها تتعلق بتجويد الخدمة الطبية والتوجيه بالتسهيلات اللازمة فى التعامل المباشر مع المرضى.

وشملت مطالب المواطنين زيارة مستشفيات العامرية العام وبرج العرب العام والوحدات الصحية ورصد مشاكل الصحة بدائرة العامرية وبرج العرب والمطالبة بفتح الوحدات الصحية 24 ساعة ومستشفى القرية المركزية فى بنجر السكر ومستشفى النهضة وبحث مشكلة نواقص الأدوية وعجز الأطباء وطواقم التمريض فى المستشفيات والوحدات الصحية.