شكرا لقرائتكم خبر عن «غدار وقليل الأصل».. عمرو أديب يهاجم الجمهور بسبب محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن الإعلامي عمرو أديب هجومًا على بعض الجماهير المصرية، الاثنين، واصفا إياهم بـ«الغدارين وقليلي الأصل»، بسبب تغير موقفهم من اللاعب الدولي محمد صلاح.

«صلاح» لهجوم من بعض الجماهير بسبب تدخله المزعوم في قضية إعادة عمرو وردة إلى معسكر المنتخب في البطولة، إضافة إلى عدم تقديم المستوى المرجو منه في «كان 2019».

قال «أديب» عبر «تويتر»، الاثنين: «بعض الجمهور غدار وقليل الأصل قرر يبيع صلاح في ثواني، وأن ينزع منه لقب فخر العرب، ناس حقيقي ملهاش أمان».

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أضاف: «من كام يوم كان ابن مصر. الجمهور المحترم يقف جنب ابنه في الحلوة والمرة، مش يوم اه ويوم لأ. فعلًا قمة الهبل والتوحش».

الجمهور العربي انتشى بتأهل الجزائر إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، بعد تغلبهم على نيجيريا بهدفين لهدف واحد، لكن على الجانب الآخر أثار مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الجدل بسؤال من هو فخر العرب الحقيقي؟

عقب انتهاء مباراة نصف النهائي دخل الجمهور العربي في نقاش حول تعبير «فخر العرب»، وهو اللقب الذي أطلقه المعلقون ومتابعو الكرة على نجم ليفربول محمد صلاح، لكن البعض كان له وجهة نظر أخرى بعد اللقاء، معتبرين أن رياض محرز يستحق ذلك الوصف على الأقل في الوقت الراهن.

ويعيش النجم الجزائري موسمًا ربما يكون الأفضل في مسيرته، خاصةً أنه فاز بجميع الألقاب المحلية هذا الموسم مع فريقه مانشيستر سيتي، والدوري الإنجليزي، وكأس إنجلترا، وكأس رابطة الأندية «كاراباو»، كما ساهم في وصول منتخب بلاده إلى الدور النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

على الجانب الآخر، ختم محمد صلاح موسمه بشكل جيد مع فريقه ليفربول، بعد أن أحرز لقب دوري أبطال أوروبا، وحفاظه على لقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني تواليًا، فيما جاءت مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية مخيبة للآمال، بعد أن خرج المنتخب الوطني من دور الـ16.