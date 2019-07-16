شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شروط يجب توافرها فى عقد الزواج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين، عن شروط صحة عقد الزواج، و"الخليج 365" يوضح الأسباب التى تعطى الشروط التى يترتب عليها العقد أثاره وتثبت له أحكامه. الاتفاق على ملكية منقولات منزل الزوجية .

حق الانتفاع بمسكن الزوجية فى حالتى الطلاق والوفاة .

عدم الموافقة على اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة .

الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها .

تفويض الزوجة على حقها فى الطلاق، بالإضافة لحقها فى التعليم والعمل .

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