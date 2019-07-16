شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الثلاثاء: القاهرة 41 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة ليسود، الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا.

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تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

تكون حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية شرقية وعلى الأحمر شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «27- 41»، إسكندرية «28– 39»، قنا «29– 42»، الأقصر «30 – 42»، أسوان «30 – 43».