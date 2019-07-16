شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء مشكلة حجب نتيجة طلاب الثانوية العامة في بيلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنهاء مشكلة حجب نتيجة طلاب لجنة مدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى الثانوية العامة في بيلا، بناء على تواصله مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

أكد المحافظ أنه سيتم إصدار قرار، الثلاثاء، من مكتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يقضى بإعلان نتائج اللجنة، كما سيتم إتاحة الفرصة للطلاب الذين تم إحالة أوراقهم إلى الشؤون القانونية بالوزارة لآدائهم الامتحانات بالدور الثانى للعام الدراسى المنتهي، الذين كان مقرر حرمانهم من نتائج الامتحانات.

أشار إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة لهم لدخول امتحانات الدور الثانى لهذا العام حفاظا على مستقبلهم وإدراكا لظروف أولياء أمورهم، وقدم المحافظ الشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم وأعضاء مجلس النواب عن بيلا والحامول وكفرالشيخ.