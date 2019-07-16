شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «سياحة ومصايف الإسكندرية»: إجراءات مشددة ضد «استغلال المصطافين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف فى الإسكندرية، مهام عمله رسمياً، أمس، بعقد اجتماع ضم مديرى الإدارات، بهدف تفعيل بعض التعليمات والإجراءات بشأن القضاء على شكاوى رواد بعض الشواطئ.

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وقال «رشاد»، خلال الاجتماع الأول له، إنه بعد دراسة الشكاوى الواردة والخاصة بشاطئ النخيل الذى تسبب فى غرق عدد من المصطافين خلال السنوات الأخيرة، نتيجة خطورة بعض المناطق به، طلب من مدير المصايف ملفا كاملا عن الشاطئ لبحث كيفية التغلب على المشاكل التى يعانى منها المواطنون على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات حياله.

وطلب رشاد نشر أسماء وتقسيمات وأسعار الدخول للشواطئ، وكذلك أسعار الخدمات المقدمة عليها، مناشدا المصطافين بعدم دفع أى مبالغ إضافية عن الرسوم المعلنة رسمياً على الشواطئ، وكذلك عدم الخضوع لأى صورة من صور الابتزاز وفى حالة التعرض لأى ابتزاز أو استغلال برجاء الإبلاغ عنها على صفحة الإدارة أو التوجه بشكوى رسمية للإدارة وسوف يتم التحقيق فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتفعيل الجزاءات.

وناشد الرئيس الجديد للإدارة المركزية للسياحة والمصايف، رواد الشواطئ بالمشاركة الفاعلة والإيجايبة لإعادة الانضباط ولمنع الاستغلال ببعض شواطئ الإسكندرية.