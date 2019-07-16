شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قطع المياه 12 ساعة عن قرية ميت محسن بالدقهلية بسبب أعمال الربط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع المياه عن قرية ميت محسن التابعة لمركز ميت غمر، اليوم الثلاثاء من الساعة 9 صباحا حتي الساعة 9 مساء، وذلك لعمل نقطة الربط قطر 200 ملى الخاصة بالمحطة السطحية الجديدة بالقرية.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.