شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قطع المياه 12 ساعة عن قرية ميت محسن بالدقهلية بسبب أعمال الربط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع المياه عن قرية ميت محسن التابعة لمركز ميت غمر، اليوم الثلاثاء من الساعة 9 صباحا حتي الساعة 9 مساء، وذلك لعمل نقطة الربط قطر 200 ملى الخاصة بالمحطة السطحية الجديدة بالقرية.
وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
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