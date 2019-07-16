"إثم ومعصية".. خالد الجندي يوضح حكم سنن الصلوات أثناء العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الوقت الذي يستهلكه الموظف في صلاة السُنة بالعمل مسروق وحرام وإثم ومعصية.
وأوضح الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، أن الشخص يتعبد على نفقة المواطن، وهو مطالب في هذا الوقت بأداء الفريضة، وهو أمر لا نقاش فيه و"هيتحاسب عليها لو تركها".
وتابع: عدم انضباط الموظفين في المؤسسات الحكومية مخالف لقواعد الدين والفقه ومناقض للدين ورسالة الإسلام، والموظف مؤتمن من قبل الدولة على وقت المواطن في المؤسسات الحكومية.
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