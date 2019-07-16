أخبار مصر | "تضم 20 مهندسا".. محافظ الجيزة يصدر حركة تنقلات كبيرة بالأحياء والمراكز والمدن‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تضم 20 مهندسا".. محافظ الجيزة يصدر حركة تنقلات كبيرة بالأحياء والمراكز والمدن‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أكبر حركة رؤساء إدارات هندسية، بجميع أحياء ومدن المحافظة، وشملت الحركة 20 مهندسًا ومهندسة.

وشملت قائمة التغيرات، المهندس أحمد الطحاوي مدير عام الإدارات الهندسية بحي العجوزة، والمهندسة أنعام جابر مديرا لإدارة الإنارة بحي شمال الجيزة، وعزت عبد الحميد مهندس بحي شمال الجيزة.

كما شملت المهندسة أميرة محمد كامل بحي العمرانية، وأميرة محمود عشماوي مهندسة بحي الهرم، عادل يحيى زكي مهندسا بحي الهرم، مصطفى عبد الحميد مدير عام الإدارات الهندسية بمدينة الحوامدية، محمد السيد مهندسا بحي العجوزة، إلهام عبد الدايم مدير إدارة الإنارة بحي العجوزة، طه حسين زكي مدير عام الإدارات الهندسية بحي الدقي، عيسي رأفت ويصا مدير تنظيم بحي الدقي، خلف محمد خليفة مدير الحملة بحي الوراق.

وشملت: هدى عبدالتواب مدير الإدارة الهندسية بمدينة الطلبة، نادرة زكي السباعي مدير تنظيم مدينة أوسيم، أحمد جبر مدير الادارة الهندسية بحي جنوب الجيزة، أيمن عبد الغني شندي مدير الإدارة الهندسية بمدينة منشأة القناطر، أشرف نصر حشاد مدير تنظيم مدينة منشأة القناطر، عزت حلمي مدير الإدارة الهندسية بأبوالنمرس، نهى سمير أبو الفتوح مدير تنظيم حي العجوزة، صابر مكاوي مهندس بأبوالنمرس والحوامدية.