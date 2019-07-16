أخبار مصر | برلماني يتقدم بمقترح لاستغلال أرض لجمع القمامة لإنشاء منتزه تابعة للإنتاج الحربي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بمقترح لاستغلال أرض لجمع القمامة لإنشاء منتزه تابعة للإنتاج الحربي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، باقتراح لوزارة الانتاج الحربي، باستغلال قطعة ارض تتبع الوزارة بالدائرة علي مساحة 25 فدان، لإنشاء حديقة ترفيهية وثقافية ورياضية وخدمية لخدمة الأسرة والطفل والمساهمة فى التنمية المجتمعية تحت اشراف الوزارة، وخاصة أن قطعة الارض كانت مستأجره من قبل محافظة القاهرة ليقام عليها مناولة لجمع قمامة شمال القاهرة.

وقال وطني، إن قطعة الارض تسببت في العديد من الامراض وانتشار الوباء، نظرًا لوقوعها وسط منطقة سكانية مليئة بالسكان، لافتًا إلي أن وزارة الانتاج الحربي تسلمت تلك القطعة من محافظة القاهرة في 20 يونيو الماضي.