شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: نسبة القيادات النسائية في الوزارة 38% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت وزارة التنمية المحلية اجتماعاً مع رؤساء وحدات تكافؤ الفرص في المحافظات، بحضور قيادات الوزارة، في إطار توجيهات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، للتوسع في تمكين المرأة للعمل في المحليات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

واستعرض الاجتماع أهم الإنجازات التي حققتها وحدات تكافؤ الفرص في المحافظات خلال عام 2018 /2019 في 4 محاور تمكين المرأة وهى: التمكين السياسى والاقتصادى والاجتماعى والحماية، كما ناقش الاجتماع أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل القيادات النسائية بالإدارة المحلية.

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وأشار الاجتماع إلى أن وحدات تكافؤ الفرص أحد أهم الموضوعات المضيئة التي يجب أن يتم إبرازها والاهتمام بها، حيث إن النجاحات التي حققتها المحافظات هي التي جعلت الوزارة والمحافظات في مكانة متميزة ومتقدمة لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في مجال حقوق المرأة، إذ إن نسبة القيادات النسائية في وزارة التنمية المحلية تصل إلى 38% حتى الآن وجار عمل حصر دقيق لعدد القيادات النسائية على مستوى المحافظات.

ولفت أن من أهم الإنجازات في مجال حقوق المرأة هو ما تحقق في مؤتمر المدن والحكومات المحلية الإفريقية، حيث أصبحت مصر عضواً فاعلاً في شبكة النساء الإفريقية التي تهدف إلى توحيد القيادات النسائية في السياسية المحلية لتكون قادرة على زيادة فرصها للتأثير على المدن والسلطات الإقليمية والمحلية وتعزيز المساواة بين الجنسين في أفريقيا.

وأكد أنه سيكون هناك دور تنسيقى لرؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات داخل شبكة النساء المحليات الإفريقية، لضمان نشر السياسات والبرامج والقرارات المتخذة داخل الشبكة على مستوى وحدات الإدارة المحلية المختلفة، خاصة تلك التي لا ترأسها امرأة خصوصا أن شبكة النساء المحلية الإفريقية تعمل على دعم حملات المدن الإفريقية بدون أطفال شوارع وعدم التسامح مع العنف ضد المرأة وتمكين المرأة وتطوير القيادة النسائية المنتخبات وتعزيز المساواة بين الجنسين في السياسة المحلية وتنفيذ ميثاق مراكش للمساواة.

وأوضح قيادات الوزارة أن أهم الإنجازات التي حققتها وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات ركزت على تنفيذ العديد من المبادرات على مستوى المحافظات منها «مبادرة إنتى منتجة» والتى تهدف إلى رفع مستوى معيشة السيدات.