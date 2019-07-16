شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل يكشف آليات تشغيل الأطباء بالمنظومة الجديدة ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة عن آليات توفير الأطباء للعمل ضمن منظومة التأمين الصحى ببورسعيد، مؤكدة أن النظام مبنى على التعاقد مع مقدمى الخدمة سواء أطباء أو تعمريض أو صيادلة .

وأوضحت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن وزارة الصحة والسكان لجأت لتوفير عدد كبير من الأطباء عبر التعاقد، وتوقيع بروتوكولات التعاون مع كليات الطب بالجامعات والأطباء العاملون بالجهاز الإدارى للدولة، تتم إعارتهم من الجهة العاملين بها بموافقتها، أما العاملون فى القطاع الخاص، سواء الطبيب على المعاش أو يعمل فى جهة حرة، فيتم التعاقد معه وإدراجه بالمنظومة عن طريق التعاقدات.

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