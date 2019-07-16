شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تخصصات الهندسة المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية الشرطة عن حاجتها لبعض التخصصات من كلية الهندسة نظام الخمس سنوات، بقسم الضباط المتخصصين للعام الجديد.

ويقدم ”الخليج 365” للقراء التخصصات المطلوبة، وهى "حاسبات، وإتصالات وإلكترونيات، وميكانيكا قوى، وكهرباء قوى، وميكانيكا سيارات، وميكانيكا إنتاج، وكهرباء، وعمارة، وبحرية، مدني".

Advertisements

ووافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على مجموع 65%.

وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم عن موعد تقديم طلبات الالتحاق لأكاديمية الشرطة، وذلك اعتبارا من الأربعاء 24 يوليو حتى الخميس 15 أغسطس ولمدة 23 يوما من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.