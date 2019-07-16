شكرا لقرائتكم خبر عن "س و ج".. كل ما تريد معرفته عن الإجابات النموذجية للأسئلة الشائعة حول التنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة يبدأ الطلاب الاستعداد للمرحلة الأولى من التنسيق الأسبوع المقبل، وقبل بدء تلك المرحلة نقدم لكم إجابات واضحة على أهم الأسئلة الشائعة حول عملية تنسيق الجامعات ونظام القبول بالجامعات لعام 2019 من خلال خدمة ”الخليج 365” الحصرية "س و ج".



هل هناك إلغاء لمكتب التنسيق أو تغيير فى نظام القبول هذا العام؟



لا نية لإلغاء مكتب تنسيق القبول بالجامعات خلال الفترة المقبلة، وقواعد التنسيق كما هى:

سيكون التنسيق على 3 مراحل تنطلق الأولى منها يوم الأحد المقبل، حيث يتم الدخول على الموقع الإلكترونى للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg برقم الجلوس والرقم السرى، واختيار الرغبات وطبعها، ثم معرفة الكلية المرشح لها الطالب من خلال الدخول مرة أخرى على الموقع وطباعة بطاقة الترشيح.



كيف يمكن للطالب معرفة الكلية المرشح لها ؟



بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها الطالب.



متى يتم فتح تحويلات تقليل الاغتراب ؟



عقب إعلان نتيجة المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق، يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين، وتعلن النتيجة فى حدود النسبة المقررة وهى 10%، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة والمعاهد.



ما هى قواعد التوزيع الجغرافى بالتنسيق ؟



- يتم توزيع الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق على الكليات والمعاهد وفقًا لنظام تجميع الجامعات فى عدة مجموعات كالتالى : -

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ـ يلتزم الطالب باختيار جميع الكليات الممكنة من قطاع ما في المجموعة «أ» قبل البدء في اختيار كليات من هذا القطاع في المجموعة «ب»، كما يلتزم الطالب باختيار كل الكليات الممكنة من هذا القطاع في المجموعة «ب» قبل البدء في اختيار كليات من القطاع ذاته فى المجموعة «ج».

- وتعتبر محافظة القاهرة والجيزة نطاقًا جغرافيًا واحدًا، ويضم جامعات القاهرة، وعين شمس، وحلوان، كما يضم الكليات التابعة لهذه الجامعات.



ماذا عن الحافز الرياضى ؟



- تقوم الوزارات المختصة بإرسال أسماء الطلاب المستحقين للحافز الرياضي لوزارة التربية والتعليم؛ لكى تقوم وزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها بإرسالها إلى مكتب التنسيق قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، ولا يجوز إضافة درجات الحافز الرياضى في حالة إرسال هذه الكشوف بعد الموعد المحدد.



كم عدد الطلاب الأوائل الذين سيتم إعفائهم من التوزيع الجغرافى ؟



- سيتم استثناء الـ 1500طالب الأوائل على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة المصرية "500علمى علوم، و500 علمى رياضة، و500 أدبى" من قواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى، بالإضافة إلى إعفاء الطلاب الـ1500الأوائل من المصروفات الدراسية فى البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة فى حالة حصولهم على تقدير ممتاز فى نهاية كل فرقة دراسية.

كم نسبة الطلاب الذين سيتم قبولهم بنظام الانتساب الموجه ؟



- سيتم قبول نسبة 35% على الأكثر من إجمالى عدد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات كطلاب منتسبين وفقا لنظام الانتساب الموجه بالكليات التى تطبق هذا النظام.