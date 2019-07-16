شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحصين 2.125 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة، لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إنه طبقا لأخر تقرير من الإدارة المركزية للطب الوقائى، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، حول إجمالى تحصينات الماشية ضد الأمراض الوبائية ، تم تحصين من رؤوس الحيوانات 2 مليون و125 ألف رأس ضد مرض الحمى القلاعية ، منذ بدء الحملة في 22 من الشهر الماضى ، وحتى 13 من الشهر الجارى.
وأكدت نائب وزير الزراعة ، في تصريحات لـ " الخليج 365"، استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، والوصول إلى المستهدف، مناشدة جميع المربين أصحاب الثروة الحيوانية بضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم.
وأوضحت "منى محرز" أن جميع الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكل الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، مؤكدة أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، و توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.
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