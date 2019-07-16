مصر | ننشر أسماء المصابين في حادث طريق المريوطية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء المصابين في حادث طريق المريوطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 على أسماء المصابين في الحادث المروري الذي وقع بطريق المريوطية، نطاق مركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وهم كلا من ناجي رضوان محمد، 55 سنة، كريم ناجي محمد، 24 سنة، محمود جمال محمد، 24 سنة، على عربي محمد، 30 سنة، أحمد عبد الرحمن، خالد دسوقي عبد القادر، 24 سنة، محمد محمد باهي، 18 سنة، ومحمود خالد عبد العزيز، 25 سنة، إسلام سيد سيد، 18 سنة، مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسد، وتم نقلهم إلى مستشفي الحوامدية العام لتلقى العلاج.

كانت ظهرت كثافات مرورية بطريق المريوطية، إثر إنقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفي، وتم رفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بطريق المريوطية، دائرة مركز البدرشين جنوب المحافظة، ووجود مصابين.

وبانتقال رجال المرور لمكان البلاغ تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أسفر عن انقلاب الميكروباص، وإصابة 10 أشخاص من مستقليه، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

