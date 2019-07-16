مصر | ننشر أسماء 20 مصابا في حادث طريق الواحات

كما أصيب في الحادث حامد فرج حامد، 35 سنة، مصاب بكدمة بالكتف الأيسر، عبد الحميد بركات، 30 سنة، مصاب بكدمة بالكتف الأيسر، فرج محمد، 32 سنة، مصاب بجرح باليد، ايمن جمال، 30 سنة، مصاب بجروح بالرأس.

وأصيب محمد جمال إبراهيم، 42 سنة، بكدمات بالصدر، ايمن مصطفي، 45 سنة، بجروح بالرأس والساعد، عبد الحميد فيصل، 26 سنة، بجروح بالساعد والكتف، طارق إبراهيم محمد، 44 سنة، بكدمة بالعين اليسري، أحمد حسن أحمد، 30 سنة، بكدمات بالساق، محمد جمال عبد اللطيف، 35 سنة بكدمات بالركبة والقدم، سيد عمر، 40 سنة، بكدمات بالصدر، سيد قرني، بكدمات بالصدر، خلف السيد جابر، 50 سنة نزيف بالمخ وكدمات بالعين.

وكان أصيب 20 شخصًا مساء اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث مروري بطريق الدبابة القادم من الواحات البحرية، اتجاه محافظة الفيوم، وتم نقلهم إلى المستشفي، وأخطر مدير أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة، إخطار من شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري، ووجود مصابين، بطريق الدبابة القادم من الواحات البحرية، اتجاه محافظة الفيوم، وعلى الفور انتقل رجال المرور، فيما تم الدفع بسيارات الإسعاف،

وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة ميني باص، بأخري ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 20 شخصا، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

