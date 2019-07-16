مصر | عاجل.. إصابة 20 شخصا إثر وقوع حادث مروري على طريق الواحات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة 20 شخصا إثر وقوع حادث مروري على طريق الواحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 20 شخصًا مساء اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث مروري بطريق الدبابة القادم من الواحات البحرية، اتجاه محافظة الفيوم، وتم نقلهم إلى المستشفي، وأخطر مدير أمن الجيزة.

تلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة، إخطار من شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري، ووجود مصابين، بطريق الدبابة القادم من الواحات البحرية، اتجاه محافظة الفيوم، وعلى الفور انتقل رجال المرور، فيما تم الدفع بسيارات الإسعاف،

وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة ميني باص، بأخري ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 20 شخصا، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

