شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن تسليم أعضاء «الخلية الإخوانية» إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الكويت، مساء أمس الأول، أنها سلمت أعضاء الخلية الإرهابية المطلوبين التى ألقت القبض عليها قبل أيام، إلى مصر، وتضم 8 أشخاص ينتمون لجماعة «الإخوان» الإرهابية، ونقلت وكالة «كونا» الكويتية الرسمية، عن نائب وزير الخارجية، خالد الجار الله، قوله إنه «تم تسليم المطلوبين إلى السلطات المصرية بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين»، وأعرب، فى تصريحات للصحفيين على هامش حضوره حفل السفارة الفرنسية بمناسبة العيد الوطنى، عن أسفه لتواجد مطلوبين للقضاء المصرى على أرض الكويت، موضحا أن بلاده تعاونت مع السلطات المصرية فى هذا الشأن.

Advertisements

وعن تصنيف بلاده جماعة الإخوان المسلمين «تنظيما إرهابيا»، قال الجار الله: «ليس هناك شىء محدد فى هذا الخصوص»، موضحا أن «هذا الموقف سبق التعبير والإعلان عنه ولا جديد فى هذا الشأن».

وذكرت صحيفة «القبس» الكويتية، أمس، أن 300 مصرى ينتمون لتنظيم الإخوان الإرهابى غادروا الكويت خلال الفترة الماضية، ونقلت عن مصادر، وصفتها بأنها أمنية مطلعة، قولها إن عناصر الجماعة غادروا إلى تركيا وأستراليا وبريطانيا، ودولة عربية (لم تسمها الصحيفة) خشية ملاحقتهم من قبل البوليس الدولى «إنتربول»، كونهم مدانين فى قضايا فى مصر، موضحة أن جهاز أمن الدولة بصدد استدعاء شخصيات دينية وأصحاب شركات على صلة بالمتهمين الثمانية فى قضية الخلية الإخوانية.

ونقلت صحيفة «الراى» عن مصادر أمنية قولها إن بداية الخيط فى القضية كانت بورود معلومات من السلطات المصرية تتعلق بوجود المطلوبين فى الكويت وطلب تسلّمهم، وأهمهم أبوبكر عاطف السيد الفيومى، فبدأ جهاز أمن الدولة إجراء التحريات ومراقبة المطلوبين ورصد تحركاتهم قبل ضبطهم.