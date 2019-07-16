شكرا لقرائتكم خبر عن «صفر الثانوية» سيناريو يتكرر للعام الرابع على التوالي (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم تنته بعد سيناريوهات «الصفر» وتظلمات الثانوية العامة، والتى تكررت للعام الرابع على التوالى، بحصول الطالبة مارلين إسحق سعد، من إحدى قرى مركز أبوقرقاص، بالمنيا، على «صفر» فى مادتى اللغة العربية والإنجليزية.

والتى رأت أن ورقة إجابتها استبدلت بأخرى فى المادتين، فيما حرر والدها المحضر رقم 2847، إدارى 2019 بمركز شرطة أبوقرقاص، مطالبا بالتحقيق فى الواقعة واستدعاء المراقبين، الأمر تطابق تماما، مع طالبات «الصفر» بالسنوات الماضية، وربما تتصاعد التظلمات بشتى صورها بعد إعلان فتح بابها، غدًا.

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وتأتى الطالبة نورهان أشرف، على رأس قائمة «مشاهير الصفر»، التى حصلت على 4% فقط فى الثانوية العامة، فى 2018، من بينها صفران بمادتى الكيمياء والفيزياء، ونصف درجة فى اللغة الإنجليزية، ودرجة واحدة فى اللغة العربية، رغم تفوقها الدراسى وحصولها على 96.5% فى الصف الثانى بالثانوية العامة، ما دفع أسرتها إلى الشعور بالتلاعب فى نتيجتها، وأصيبت الفتاة بحالة من العزلة والاكتئاب، بعد ضياع حلم «كلية الطب»، فيما طالبت والدتها بالتحقيق وتدّخل وزير التعليم فى مشكلة ابنتها.

وشددت نورهان على أنها كانت واثقة من تفوقها ونجاحها، خاصة أنها أدركت أن إجاباتها صحيحة من خلال مراجعتها مع مدرسيها وزميلاتها، مؤكدة أنها تعرضت للظلم بهذه النتيجة، حتى أنصفها وزير التربية والتعليم، واستعادت حقها.

وتكرر الأمر ذاته، مع الطالبة يوستينا شحاتة سيد كامل، من أبناء مركز مطاى، والتى رسبت فى الثانوية العامة، رغم تأكيد أسرتها تفوقها، لذا تقدمت ببلاغ فى قسم شرطة أسيوط ثان، وشكوى إلى مجلس الوزراء، أكدت فيها أن النتيجة ليست صحيحة، وأن أوراق الإجابة التى اطلعت عليها بكنترول أسيوط حينما تقدمت بتظلم، ليست بخط يدها.