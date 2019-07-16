شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: موجة حارة ستبدأ غدًا.. وتستمر 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك موجة حارة ستبدأ غدًا، وستستمر لمدة 48 ساعة.

وأضاف «عبدالعال»، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc» مساء اليوم الإثنين، أن الـ48 ساعة المقبلة ستشهد ارتفاعًا شديدًا في درجة الحرارة، موضحًا أن نسب الرطوبة ستنخفض عن الأسبوع الماضي.

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وتابع: «درجة الحرارة هتكون عالية ولكن مش هنحس بيها زي الأسبوع الماضي»، لافتًا إلى أن درجة الحرارة ستبدأ في الانخفاض التدريجي بعد ذلك.

وحذر المواطنين من التواجد تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، مشددًا على ضرورة الإكثار من تناول السائل، حتى لا يصاب أي مواطن بضربة شمس.

وطالب «عبدالعال» المصطافين بعدم النزول إلى البحر وقت الظهيرة، لخطورة أشعة الشمس في هذه الفترة.

ولفت إلى أن ترك المُعطر أو زجاجات المياه الغازية داخل السيارة، قد يؤدي إلى أضرار جسيمة في السيارة، لأن هذه الزجاجات قد تنفجر مع ارتفاع درجة الحرارة في أي لحظة.