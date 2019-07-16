شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التنسيق يؤكد : لم يتم تحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى والبداية الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عطا رئيس قطاع التعليم، والمشرف العام على مكتب التنسيق، إن وزارة التعليم العالى، ومكتب التنسيق مستعداً للتنسيق منذ 5 أشهر، لافتاً إلى أن هناك مشكلات يقع فيها الطلاب أثناء التنسيق، من نسيان كتابة اسم الكلية التى يرغب فيها، وقد تكون مناسبة لمجموعه.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن مرحلة التنسيق الأولى من الأحد المقبل 21 يوليو إلى الخميس 26 يوليو، لافتاً إلى أن الشهادة التى يتسلمها الطالب من المدرسة بها رقم سرى، لا يجب أن يعرفه أحد غير أهله.

وذكر المشرف العام على مكتب التنسيق، أن الطالب يكتب رغباته فى التنسيق عبر استخدام الرقم السرى، وذا حصل عليه شخص أخر، يمكنه تعديل الرغبات.

وأكد سيد عطا، أنه لم يتم تحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق، لافتاً إلى أنه سيتم إصدار بيان صحفى فى هذا الشأن.