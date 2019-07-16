الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء وبداية الموجة الحارة -بيان بالدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، ليسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 27 41

شبين الكوم 26 40

طنطا 26 40

دمنهور 27 39

الإسكندرية 28 39

بلطيم 26 38

مطروح 30 40

السلوم 30 41

سيوة 30 45

بورسعيد 26 33

دمياط 25 35

الزقازيق 27 40

الإسماعيلية 25 41

السويس 26 40

العريش 25 35

رفح 24 34

رأس سدر 27 40

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نخل 20 39

نويبع 30 38

طابا 28 38

كاترين 21 34

الطور 28 35

شرم الشيخ 30 40

الغردقة 30 39

مرسى علم 29 39

الفيوم 27 41

بنى سويف 27 41

المنيا 28 41

أسيوط 28 41

سوهاج 29 42

قنا 29 42

الأقصر 30 42

أسوان 30 43

أبوسمبل 30 42

الوادى الجديد 30 44

شلاتين 29 40

أبو رماد 29 39

حلايب 30 36

رأس حدربة 30 35