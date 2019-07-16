أخبار مصر | الأربعاء.. 'الصحفيين' تستضيف وزير الأوقاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأربعاء.. 'الصحفيين' تستضيف وزير الأوقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان افتتح الدورة كل من: وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، وذلك السبت الماضي، بأكاديمية التدريب التابعة للوزارة بمدينة السادس من أكتوبر.
ومدة الدورة خمسة أيام، نُفذ منها ثلاثة بمقر أكاديمية الأوقاف، وتتناول قضايا تجديد الخطاب الديني، وحاضر فيها علماء من الأزهر والأوقاف، ويومان بنقابة الصحفيين، تتناول القواعد المهنية في تحرير الخطاب الديني، ويحاضر فيها خبراء متخصصون في هذا المجال.
وتُختتم الدورة يوم الأربعاء المقبل بمركز التدريب بالنقابة، لتوزيع الشهادات على الصحفيين المشاركين في احتفال يشارك فية الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، وأعضاء مجلس النقابة، وقيادات وزارة الأوقاف.