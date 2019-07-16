أخبار مصر | الأربعاء.. 'الصحفيين' تستضيف وزير الأوقاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأربعاء.. 'الصحفيين' تستضيف وزير الأوقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف نقابة الصحفيين، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، الدكتور محمد مختار جمعة، الأربعاء المقبل، في اختتام الدورة التدريبية التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع النقابة، للصحفيين في قضايا تجديد الخطاب الديني، والقواعد المهنية في تحرير الخبر الديني، والتي بدأت السبت الماضي، ولمدة 5 أيام متتالية.

وكان افتتح الدورة كل من: وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، وذلك السبت الماضي، بأكاديمية التدريب التابعة للوزارة بمدينة السادس من أكتوبر.

ومدة الدورة خمسة أيام، نُفذ منها ثلاثة بمقر أكاديمية الأوقاف، وتتناول قضايا تجديد الخطاب الديني، وحاضر فيها علماء من الأزهر والأوقاف، ويومان بنقابة الصحفيين، تتناول القواعد المهنية في تحرير الخطاب الديني، ويحاضر فيها خبراء متخصصون في هذا المجال.

وتُختتم الدورة يوم الأربعاء المقبل بمركز التدريب بالنقابة، لتوزيع الشهادات على الصحفيين المشاركين في احتفال يشارك فية الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، وأعضاء مجلس النقابة، وقيادات وزارة الأوقاف.