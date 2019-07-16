أخبار مصر | فتح باب الانضمام لمشروع علاج "الصحفيين" لمدة أسبوع بغرامة 400 جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتح باب الانضمام لمشروع علاج "الصحفيين" لمدة أسبوع بغرامة 400 جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الإجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، بأنه تقرر فتح باب الاشتراك بمشروع علاج الصحفيين وأسرهم لمدة أسبوع بشكل استثنائي، يبدأ من غدًا الثلاثاء.

وقال "عبدالمجيد" في تصريحات صحفية، إن القرار جاء تقديرًا لرغبة الزملاء الصحفيين، ممن تجاوزتهم مواعيد فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج، بإتاحة فرصة إضافية لهم وأسرهم للاشتراك بالمشروع.

وأوضح أنه تقرر فتح باب الاشتراك للزملاء وأسرهم لمدة "أسبوع" بالغرامة ذاتها، المقررة سابقًا من مجلس النقابة في حالات فتح الاشتراك بشكل استثنائي وقدرها ٤٠٠ جنيه.

ودعا "عبدالمجيد" الراغبين في الاحتماء بالمظلة العلاجية للنقابة، أو إضافة أحد أفراد الأسرة، سرعة الاشتراك في المواعيد المقررة، التي تبدأ اليوم الثلاثاء ١٦ يوليو، وتنتهي الرابعة عصر الثلاثاء ٢٣ من الشهر ذاته، علمًا بأن مواعيد العمل من التاسعة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً.

Advertisements

وشدد عبدالمجيد على أحقية الزملاء المشتركين في المشروع في الحالات التالية الإضافة دون أي غرامات طوال العام وهي:

١- الزوج أو الزوجة، في الزواج الحديث، في مدى زمني، حده الأقصى شهران من تاريخ تحرير قسيمة الزواج.

٢- المولود، حديث الولادة، يُضاف خلال شهرين من تاريخ تحرير شهادة الميلاد.

٣- بالنسبة للمواليد خارج مصر، يُضاف خلال شهر من العودة لأرض الوطن.

