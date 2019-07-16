أخبار مصر | الأزهر يهنئ طلاب الثانوية ويؤكد أن ارتفاع أو انخفاض الدرجات ليس معيارًا للنجاح أو الفشل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر يهنئ طلاب الثانوية ويؤكد أن ارتفاع أو انخفاض الدرجات ليس معيارًا للنجاح أو الفشل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، بالتهنئة لطلاب الثانوية الأزهرية والعامة والفنية بمناسبة ظهور نتائج الامتحانات، متمنيًا لهم التوفيق في المرحلة الدراسية القادمة في جميع التخصصات والكليات والمعاهد التي سيلتحقون بها، ليبنوا بسواعدهم نهضة وطنهم الغالي مصر.

وأكد وكيل الأزهر لجميع الطلاب أن نتائجهم أيًا كانت لا تعد مطلقًا معيارًا للفشل أو النجاح، فالتفوق في الثانوية لا يعني بالضرورة نجاح الطالب في مسيرته العلمية والمهنية القادمة، كما أن حصوله على درجات منخفضة لا يعني أنه مستقبله سيكون أقل من أقرانه، بالإضافة إلى أن مفهوم كليات القمة والقاع، هو مفهوم خاطئ قائم على تمييز مرفوض، ولا يتطابق أبدًا مع واقع سوق العمل واحتياجاته.

ودعا الشيخ صالح الأسر وأولياء الأمور إلى أن يعملوا على خلق مناخ ملائم لنجاح أبنائهم وتحسين اختياراتهم في المرحلة القادمة أيًا كانت النتائج التي حصلوا عليها، فالنجاح الحقيقي هو اختيار المسار المناسب لقدرات الشخص وإمكانياته ومواهبه والتفوق والإبداع في هذا المجال، وهي مجالات كبيرة وواسعة جدًا ولا حدود لها، ولا يمكن حصرها في كلية بعينها.