أخبار مصر | ننشر تفاصيل المؤتمر الختامي لفعاليات "شهر بدور" لمناهضة ختان الإناث بالمنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تفاصيل المؤتمر الختامي لفعاليات "شهر بدور" لمناهضة ختان الإناث بالمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف دور المؤسسات وتضافرها للعناية بصحة المرأة، ورفع الوعي الصحي لدى المجتمع من أجل تحسين الصحة العامة للفرد والأسرة، ودرء الأضرار النفسية والجسدية التى تلحق بالفتيات جراء السلوكيات الخاطئة وضعف الوعي الصحي.

قامت لجنة حماية الطفل بمحافظة المنوفية، التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتعاون مع إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بالمنوفية، بتنظيم المؤتمر الختامي لفاعليات "شهر بدور" لمناهضة ختان الإناث بالمنوفية، وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز الدراسات الوطنية بشبين الكوم، بحضور مسئولى لجنة حماية الطفل ومسئولى الإعلام الصحي والسكاني بجميع مراكز المحافظة، هذا وقد شهد المؤتمر كلا من اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، والدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وأماني النادري وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمنوفية، والدكتورة هالة علام مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بالمنوفية، وإيناس محي مدير إدارة شئون المرأة ووحدة حماية الطفل بالمحافظة، والدكتورة مروه فتحي مدير إدارة الأمومة والطفولة بمديرية الصحة بالمنوفية، وممثلين عن مديرية الأوقاف والكنيسة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

هذا وقد تم عرض فيديو توضيحي للفاعليات التى تمت خلال شهر بدور والتى إستهدفت القرى الأكثر ممارسة لتلك العادة الخاطئة، وأثر تلك الفاعليات فى تعديل سلوكيات من حضروا ندوات التوعية ومعرفتهن بالأضرار الجسيمة النفسية والجسدية التى تقع على بناتهم جراء تلك العملية.

هذا وأكدت الدكتورة هالة علام مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية فى كلمتها أن الختان هو تشويه للأعضاء التناسلية للأنثى دون سبب طبي، وهو جريمة إنسانية فى حق المرأة يهدد صحتها النفسية والجسدية ويُدمر حاضرها ومستقبلها.

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كما أضافت إيناس محي مدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة، أن اللجنة إستطاعت الوصول بفاعلياتها التوعاوية إلى أكثر من 1500 شخص بمختلف مراكز المحافظة، بالتعاون مع مديرية الصحة والأوقاف والكنيسة بالمنوفية، وسيظل الجهد مستمر للقضاء نهائيا على تلك الظاهرة المُدمرة، كما أكدت على أن خط نجدة الطفل ( 16000) التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة يستقبل كافة البلاغات والإستفسارات الخاصة بختان الإناث والتعامل معها الفورى فى سرية تامة على مدار 24 ساعة طوال أيام الإسبوع.

هذا وقد أوضح ممثلي الأوقاف والكنيسة فى كلمتيهما، نبذ التعاليم الدينية لكافة الممارسات التى تضر الإنسان، وتؤدي إلى هلاكه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مؤكدين على أن التشريعات السماوية فوضت فى حسم جواز وعدم جواز بعض الأمور إلى رأى المختصين، وجرمت وحرمت كل ما يقع بشأنه ضرر على صحة الإنسان.

كما أشار الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، فى كلمته عن حرص مديرية الصحة على تضافر الجهود مع مختلف المؤسسات بالمحافظة، لدعم الحملات القومية والإستفادة المُثلى من أهدافها، مؤكدا على إهتمام صحة المنوفية بقضايا المرأة ورفع الوعي الصحي المجتمعي لما له من بالغ الأثر فى تحسين الصحة العامة، وتحقيق التنمية المستدامة والوقاية من إنتشار الأمراض، كما أشاد بالدور البارز لمحافظ المنوفية فى تزليل كافة العقبات ودمج جهود مختلف المؤسسات لتحقيق الأهداف المرجوه من كافة الفاعليات والحملات القومية بالمحافظة.

وفى ختام المؤتمر توجه محافظ المنوفية اللواء سعيد عباس بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه الكامل ورعايته لكافة القضايا التى من شأنها الحفاظ على كرامة المواطن المصري بشكل عام والمرأة والطفل بشكل خاص، مؤكدا أن عملية ختان الإناث تعد من مظاهر العنف التى تمارس ضد الفتاة وجريمة تُرتكب فى حقها ترتبط بموروثات خاطئة لا تستند إلى أصل دينى أو أصل طبي، مؤكدا ضرورة التكاتف والقضاء على تلك العادات الجاهلة والتى تؤذي المرأة نفسيا وجسديا وتنتهك حقوقها.