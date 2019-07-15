شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب دور الانعقاد الرابع للبرلمان: 156 قانونًا.. زيادة المعاشات العسكرية وعلاوة الموظفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مسدلًا الستار على دور الانعقاد الرابع للبرلمان، جلس الدكتور علي عبد العال على رأس مجلس النواب، ظهر الاثنين، ليعلن إقرار نوابه 156 مشروع قانون، بإجمالي مواد 1701 مادة.

حول مائدة تشغلها مئات الأوراق، بدأ دور الانعقاد الرابع للمجلس في أكتوبر الماضي، بينما كان في انتظار النواب 10 المشروعات من القوانين لمناقشتها، لإعلان الموقف النهائي بشأنها.

هنا ترصد «المصري اليوم» أهم القوانين التي تم إقرارها رسميًا في هذا الدور:

تعدیل قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالیة غیر المصرفیة

يُعدّل نص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون المشار إليه، وتنص على أن «يكون للهيئة موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويكون للهيئة حسابات بالبنك المركزي في حساب الحكومة الموحد، تودع فيها مواردها، ويرحل رصيد هذه الحسابات من سنة مالية إلى أخرى وذلك فيما عدا نسبة 80 % من حصيلة مقابل خدمات القيد المركزي للأوراق المالية التي تستأديها الهيئة مقابل خدمات لإيداع الأوراق المالية بنظام الإيداع والقيد المركزي».

تعدیل بعض أحكام قانون الاستثمار

وشمل عدة تعديلات منها منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بتمتعها بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11-13، طبقاً للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقًا لحالات التوسعات.

وتعديل آخر يتعلق بالرسوم مقابل التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات، أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، وتحديد المقابل رسم تصديق مقداره ربع% من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج.

وينضوي التعديل على إضافة مادة جديدة تنص على تولي الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الأجنبي المباشر، من أجل الوصول إلى أرقام دقيقة عن حجم الاستثمار.

تعدیل قانون الثروة المعدنیة

نصت التعديلات على أن تسري مواد المشروع على تراخيص البحث عن المعادن واتفاقيات الاستغلال، التي تصدر بقانون وبما لا يتعارض مع نصوص تلك الاتفاقيات، توحيدًا للقواعد الحاكمة في هذا المجال الحيوي من مجالات استغلال موارد الدولة الطبيعية.

ومنح مشروع القانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والجهات المختصة حق التفاوض مع المرخص لهم، فيما يتعلق بتطبيق القيم الإيجارية والإتاوات عن ترخيص البحث والاستغلال وذلك وصولًا للقيمة العادلة لها.

تعدیل قانون أملاك الدولة الخاصة

ومن أهم تعديلات القانون، المادة التي تحظر استخدام الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون في غير الأغراض المخصصة من أجلها، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص – حسب الأحوال- إعادة تخصيصها لأي جهة أخرى أو لأي غرض آخر، ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالفقرة (ب) من المادة الثانية.

قانون التصالح في مخالفات البناء

أتاحت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء تحصيل قيمة التصالح بالتقسيط، عن طريق سداد الأقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد ٢٥% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط.

تعدیل قانون مزاولة مھنة الطب

يقضي بأن تكون مدة الدراسة في كلية الطب 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، ويكون التدريب إجباري بأن يقضي الخريجون بنظام الخمس سنوات، سنتين في مزاولة مهنة الطب بدلًا من عام وبصفة مؤقتة في المستشفيات الجامعية والوحدات التدريبية، ويشترط اجتياز الخريج للامتحان القومي للتأهيل الذي تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، ليتمكن من مزاولة مهنة الطب.

قانون زیادة المعاشات

وتضمن القانون ُربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى (150) جنيها شهريًا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى (900) جنيها أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2019.

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كما تضمن أنه لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة (103 مكررًا) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة، ولا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي، الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، على أن توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/7/2019.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيهاً شاملة كافة الزيادات والإعانات.

وبحسب المادة الثالثة من القانون، تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى والثانية من هذا القانون، ويُصدر الوزير المختص بالتأمينات قراراً بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد.

قانون تقریر حد أدنى للعلاوة الدوریة للمخاطبین بقانون الخدمة المدنیة ومنح علاوة خاصة لغیر المخاطبین بالخدمة المدنیة

بمقتضى مشروع القانون، فإنه اعتباراً من 1/7/2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيها)، على أن يستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.

وفي المجال المالي، تم إقرار عدد (51) قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وموازنة وزارة العدل عن السنة المالية 2017/ 2018، وعدد (54) قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وباعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية 2020/2019، وقوانين للترخيص لوزير البترول في التعاقد مع العديد من الشركات للبحث عن البترول وتنمية استغلاله في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.

كما ترصد «المصري اليوم» عددًا آخر من القوانين التي تم إقرارها:

تعدیل قوانین الجھات والھیئات القضائیة.

تعدیل قانون المحكمة الدستوریة العلیا.

قانون زیادة المعاشات العسكریة.

قانون التأمینات الاجتماعیة والمعاشات.

قانون تنظیم ممارسة العمل الأھلي.

قانون إنشاء صندوق رعایة المبتكرین.

تعدیل قانون التعلیم.

تعدیل قانون تنظیم الجامعات.

قانون إنشاء الجامعات الإلكترونیة.

قانون إنشاء ھیئة تمویل العلوم والتكنولوجیا والابتكار.

تعدیل قانون الجامعات الخاصة والأھلیة.

تعدیل قانون مكافحة المخدرات وتنظیم استعمالھا والاتجار فیھا.

تعدیل قانون صندوق تحسین خدمات الرعایة الاجتماعیة والصحیة لأعضاء ھیئة الشرطة وأسرھم.

تعدیل قانون الأسلحة والذخائر.

قانون إجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفیذ الأحكام إلى اللجنتین المنصوص علیھما في قانون الاستثمار.