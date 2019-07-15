شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجار الله: الشعب الكويتي يطالب بإعلان الإخوان تنظيمًا إرهابيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث أحمد الجار الله، رئيس تحرير مجلة الكويت السياسية، حول ضبط خلية إرهابية إخوانية بالكويت.

وقال الجار الله في تصريحات تليفزيونية، الاثنين، إن «الكويت لأول مرة تستخدم توصيف خلية إخوانية إرهابية»، مشيدا بالتعاون بين الأمن المصري والكويتي.

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وأوضح «الجار الله»، أن الخلايا النائمة الإخوانية ستلاحق بالكويت، فضلا عن محاسبة جميع الجمعيات التي تعاونت معها، مشيرا إلى أن هناك مطلبا شعبيا بإعلان الإخوان تنظيميا إرهابيا.

واستطرد: «الإخوان يبدؤون بمهادنة الحاكم في الدول المتواجدين بها، ثم ينتهجون الشغب ويحاولون القفز على الحكم»، مؤكدا أن السلطات الكويتية لن تتهاون مع العناصر الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية.

ولفت إلى أن هناك 5 عناصر إخوانية تابعة للخلية المضبوطة تمكنوا من الهرب إلى تركيا، منتقدا قناة الجزيرة والإعلام التركي، لهجومه على الكويت.

واختتم «هناك ضغط شعبي على الدولة بالكويت، لمواجهة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية»، معلقاً «كنا نعيش مع دولة إرهابية واحدة وهي إيران، الآن أصبح لدينا تركيا أيضاً».