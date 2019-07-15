شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: فتح باب التنسيق أمام المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة يوم الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم، والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي، إن وضع الحد الأدنى لالتحاق الطلاب بالكليات ليس في يد القائمين على التنسيق ولكن بيد الطلاب أنفسهم، مضيفًا :«لو فيه كلية عاوزه 100 طالب واتقدملها 1000 طالب بناخد الأعلى مجموع فقط، وبالتالي فإن الكلية دي تنسيقها بيكون عالي»، كما ذكر أن التنسيق عرض وطلب.

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وأضاف «عطا»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أنه سيتم فتح باب التنسيق أمام المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة يوم الأحد القادم 21 يوليو، على أن يتم غلقه الخميس 25 يوليو، مؤكدًا أن القائمين على مكتب التنسيق يقومون حاليا بمراجعة الكليات ووضع دليل معلومات للطلاب لمعرفة طرق التسجيل.

وتابع :«الطلاب بيستعجلوا في تسجيل الرغبات وده شيء غلط جدًا، ومفيش حد من الطلاب ينخدع بالكيانات الوهمية، عشان وقت التنسيق بتتعلق إعلانات ويقولك المعهد الفلاني الفلاني، وده كلها أمور نصب طالما مش موجودة في الكليات التي تنزل للطلاب في الرغبات»، مناشدًا الطلاب بالتقدم للمعاهد والجامعات الرسمية المعترف بها من وزارة التعليم العالي والموجودة على موقع الوزارة.

وأشار إلى أن هناك كليات جديدة سيتم وضعها ضمن التنسيق العام الجاري مثل كليات الذكاء الاصطناعي في كفر الشيخ وسوهاج والإسكندرية، وثلاث كليات تكنولوجية بالقاهرة الجديدة، وكليات الصناعة والطاقة بقويسنا وغيرها.