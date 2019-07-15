شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي كويتي: أمن مصر هو أمن العرب جميعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحلل السياسي الكويتي فهد الشليمي إن أمن جمهورية مصر العربية هو أمن العرب أجمع، وامتداد للأمن الخليجي، وما يضر مصر يضر الخليج بأجمعه ليس فقط الكويت، وذلك في تعليقه على القبض على خلية إرهابية مكونة من 8 أشخاص منتمين لجماعة الإخوان الإرهابية في الكويت، حيث أوضح أن مصر درع الجزيرة العربية في التصدي لأي اعتداء أو للجماعات الإرهابية، وهذه الدرع يجب أن تكون قويًة ومتماسكة للغاية.

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وأضاف «الشليمي»، خلال مداخلة تليفزيونية، أنه لا شك أن تنظيم جماعة الإخوان إرهابي بمعنى الكلمة ولم يعد سياسيا، ولكن هناك داعمين للإرهاب من بعض المواطنين والجمعيات الأهلية والخيرية في الكويت، مؤكدًا أن بيان مجلس الوزراء الكويتي أكد القبض على 8 عناصر من جماعة الإخوان «الإرهابية»، حيث إن هناك مطالبات بتجريم هذه الجماعة في الكويت.

وأشار إلى أن القضية كبيرة ولم يتم الانتهاء منها، حيث تحقق السلطات الكويتية مع هؤلاء المتهمين في كيفية دخولهم للدولة، والأماكن التي عملوا بها، والأنشطة التي قاموا بها، مؤكدًا أن القبض على هذه الخلية يُعد رسالة من الكويت بأن الإرهاب لا دين له ولا جنسية له، «الإرهابي يعد إرهابيا سواء في الكويت أو الكونغو أو مصر»، ولا توجد شخصيات في الكويت أعلى من القانون.

وأوضح أن مطالبات تجريم جماعة الإخوان في الكويت جاءت كي لا يحصلواعلى تمويل أو يتوفر لهم ملجأ وهناك جمعيات تجمع الأموال وتكون مصلحة سياسة أو شخصية كما أن 5 من المتهمين عملوا في جمعيات خيرية تحت ستار جمع التبرعات، موجهًا رسالة للإخوان في الكويت: «القادم أسوأ لكم».