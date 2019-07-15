شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان الاجتماعي»: دعم كبير للوحدات السكنية المقدّمة لغير القادرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الدولة تدعم الوحدات السكنية لمحدودي الدخل من أجل حصول المواطن الغير قادر ماديا على وحدة سكنية ملائمه له ولأسرته.

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وأضاف «حسن»، خلال مداخلة تليفزيونية، أن الوحدات السكنية التي تقدم للغير قادرين مدعومة بشكل كبير من الدولة، حيث لا يتحمل المواطن ثمن الأرض أو ثمن الخدمات، مع الحصول على الشقة بالأقساط وليس دفع فوري، مؤكدًا أن صندوق الإسكان الاجتماعي يعمل جاهدًا من أجل وصول هذه الوحدات السكنية لمستحقيها، وتقوم الدولة بتخفيض ثمن الوحدة من أجل توصيلها للمستحقين.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الصندوق رأي بوجود موطنين يحصلون على الشقة ثم المتاجرة فيها أو تسقيعها من أجل بيعها بعد فترة طويلة بمبلغ كبير، أو استغلالها في أغراض أخرى غير السكن بالتلاعب، مؤكدًا أن هؤلاء المواطنين بالتأكيد كانوا لا يستحقون هذه الوحدات من البداية، ولذلك صُدر قرار خصيصًا بمنع التوكيلات في الشهر العقاري سواء بالبيع أو الشراء في شقق الإسكان الاجتماعي، بجانب تشكيل لجنة لديها ضبطية قضائية تتحرى وتدقق عن الوحدة.

وتابع: «اللجنة دي بتخبط على الشقة وتشوف مين المقيم إذا كان صاحب الشقة مفيش أي مشكلة، أما إذا كان مخالف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية، وفي حالة مخالفة الشروط الحبس والغرامة وسحب الوحدة».