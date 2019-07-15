شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يفرض حزمة عقوبات على تركيا بسبب نشاطها غير المشروع بقبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرض الاتحاد الأوروبى، حزمة من العقوبات على النظام التركى، بسبب نشاط إسطنبول غير المشروع فى قبرص. ووفق شريط الأخبار العاجلة لفضائية "extranews"، فإن الاتحاد الأوروبى علق اجتماعات مجلس الشراكة مع تركيا.

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