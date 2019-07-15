شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: الرئيس السيسي لديه حلم أن يكون الوطن قويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة الختامية للدور الرابع من الفصل التشريعي الأول، تحية تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: هذا الرجل الشجاع والمخلص والوفى للوطن يعمل بكل إخلاص، ولديه حلم أن يكون الوطن قويا ومتقدما ومتطورا، ليأخذ الوضع اللائق بتاريخه، أتوجه إليه بخالص التحية والتقدير".

Advertisements

وأضاف عبد العال: تحملت المسئولية من انطلاق دور وطنى، مشيراً إلى الأسباب التى جعلته يتحمل هذه المسئولية، وأولها: "تحملت المسئولية حبًا لهذا البلد، ولم أطلب جنسية أو إقامة فى الدول التى عملت بها، ولكن حبى لهذا البلد لايضاهيه حب، سأظل وفيًا لهذا البلد ماحييت".

وتابع رئيس البرلمان، أن السبب الثانى، يتمثل في "حبى لرجل مقاتل بطبعه يتحمل الصعاب، البلاد محمية بجهد المخلصين ولايخشون فى مصلحة الوطن لومة لائم، وتحية حب وتقدير لهذا الرجل الشجاع والمخلص ".