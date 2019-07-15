محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم: حصل "الخليج 365"، على كشف حساب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والذي رصدت خلاله عقدها 43 اجتماعًا، ناقشت خلالها عدد من القضايا أبرزها تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك ما أسفر عنه حبس علا القرضاوي. وجاء كشف الحساب كالآتي:

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كانت هذه تفاصيل خبر ٤٣ اجتماعًا.. ننشر كشف حساب "حقوق إنسان النواب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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