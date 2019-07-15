الزراعة: توقيع مذكرة تفاهم لتدريب عاملي لجنة مكافحة المبيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_أحمد مسعد:

شهد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ومكتب تمثيل شركة "باير إيه جي" الدولية، في مجال التدريب للعاملين في مجال المبيدات في مصر والباحثين والمهندسين الزراعيين.

ووقع المذكرة الدكتور محمد إبراهيم عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ووليد محمود عبد العزيز مدير المكتب التَّمثيلي لشركة "باير إيه جي".

وأشاد وزير الزراعة، بالجهود التي تبذلها لجنة المبيدات في الوزارة، في سبيل تعزيز الاستخدام الآمن والامثل للمبيدات، بالمعدلات التي لا تضر بالإنسان أو الحيوان أو النبات، فضلا عن دورها في تكثيف التدريب والتأهيل للمهندسين الزراعيين، وإطلاق برنامج مطبقي المبيدات، والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.

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وأشار وزير الزراعة إلى أن أداء المعاهد والمعامل البحثية العاملة في مجال المبيدات، وتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ومكافحة الآفات أمر يدعو إلى الإعجاب والفخر نظرًا للدور الهام الذي يؤدونه في هذا المجال، والحرص الدائم على التطوير ومواكبة كل ماهو جديد والأبحاث والدراسات العلمية العالمية في هذا المجال.

من جهته قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات، أنه شركة "باير" تشترك مع اللجنة لإرساء شراكة لإعداد برامج تدريبية وتطبيقها على الإدارة المتكاملة للمحاصيل بمصر، والتعاون مع اللجنة في مجال أنشطة مكافحة غش وتهريب المبيدات في مصر، وتبادل الخبرات والمعرفة مع اللجنة في مجال تسجيل منتجات وقاية النبات الكيميائية وغير الكيميائية في مصر.

وأضاف أنه بموجب البروتوكول توفر الشركة الموارد اللازمة للقيام بالمشاريع التي سيتم الاتفاق، ويكلف كل طرف ممثل محدد للإشراف على تطبيق ومتابعة أي مشروع تم الاتفاق عليه.

وأضاف رئيس لجنة المبيدات أن "البرتوكول يستهدف الاتفاق من خلاله على تدريب لخبراء من اللجنة والمعاهد والمعامل البحثية ذات الصلة بخصوص البطاقات الاستدلالية والاستخدام الآمن للمركبات وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجية الحديثة من خلال زيارات تبادلية لخبراء الطرفين".