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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
وصلت بعثة منتخب السلة للناشئين تحت 16 سنة، مساء الإثنين، مطار القاهرة قادمة من بتسوانا، بعد التتويج بكأس البطولة الأفريقية.
كما وصلت أيضا بعثة منتخب مصر لمصارعة الذراعين قادمين من مالي بعد حصولهم على المركز الثاني ببطولة أفريقيا للقوة لمصارعة الذراعين.
وكان منتخب ناشئي السلة بالبطولة الأفريقية توج للمرة الرابعة فى تاريخ اللعبة، بعد الفوز على مالى فى نهائى البطولة التى أقيمت بالرأس الأخضر، كما تأهل إلى كأس العالم 2020 التى تقام ببلغاريا.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول بعثتي ناشئي السلة والمصارعة مطار القاهرة بعد المشاركة ببطولة أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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