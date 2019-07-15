وكيل "النواب": شعب مصر تحمل نتائج الإصلاحات الاقتصادية ويستحق الشكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

حيا وكيل أول مجلس النواب السيد الشريف، شعب مصر العظيم الذي تحمل الإصلاحات الاقتصادية وهو من يستحق الشكر والتحية.. وقال: إنه خلال زياراتي الخارجية سمعت الكثير عن قيادة مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي رفع اسم مصر عاليا، إن ما تفعله مصر في مسيرة الإصلاح يجسد قوة الدولة الديمقراطية الحديثة.

وأعرب الشريف - في كلمة خلال الجلسة العامة الختامية لمجلس النواب، في نهاية دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الأول- عن الشكر لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، وحيا نواب المجلس في ختام دور الانعقاد، وشكر الأمانة العامة لمجلس النواب.

ومن جانبه، أعرب وكيل المجلس النائب سليمان وهدان: عن التحية للنواب وكافة القوى السياسية معارضة وأغلبية والأمانة العامة لمجلس النواب.

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وحيا وهدان - في كلمة له - حكومة المهندس مصطفى مدبولي على تعاونها مع مجلس النواب، وشكر وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، وقال: إننا نعتبره نائبا وليس فقط ممثلا للحكومة.

وأشاد وكيل مجلس النواب بحكمة وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بزيارات وجولات خارجية من أجل مصر ويواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

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