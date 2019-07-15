"تفاصيل مقتل أسرة بالفيوم وحركة تنقلات مستشاري قضايا الدولة".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

مقتل عامل على يد آخر في مشاجرة بكرداسة

قُتل عامل على يد آخر في مشاجرة نشبت بينهما بمركز كرداسة، اليوم الإثنين.

تلقى العميد عام أبو الخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر إخطارا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بدائرة مركز كرداسة.

تحريات المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة ومعاونيه النقيب محمود ماهر والنقيب إسلام شوق توصلت إلى أن خلافا وقع بين عاملين في تجارة الأعلاف، تطور إلى مشاجرة انتهت بمقتل أحدهما.

لغز العثور على جثة سيدة داخل منزلها بكرداسة

تكثف قوات الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بمركز كرداسة شمال المحافظة.

تلقى العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالاشتباه في وفاة سيدة عُثر على جثتها داخل غرفة النوم.

انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة سيدة في العقد الرابع من العمر، لا توجد بها آثار طعنات مع وجود كدمات بالجسم، واستمع رجال المباحث إلى أقوال الزوج والأبناء.

تجديد حبس 3 متهمين بقتل سايس سرق "كانز" من محل بعابدين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عابدين، اليوم الإثنين، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل سايس في عابدين.

ونفى المتهمون أمام قاضي المعارضات تعمدهم قتل المجني عليه، قائلين: "كنا بنأدبه".

وكشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليه حاول سرقة زجاجة مياه غازية "كانز" من ثلاجة أحد المحال التجارية بشارع عدلي بمنطقة وسط البلد، وعندما رآه المالك طارده حتى تمكن من شلّ حركته بمساعدة اثنين من العاملين لديه واصطحابه لداخل المحل.

17 يوليو.. "الأموال العامة" تستمع لأحد مقدمي البلاغات ضد اتحاد الكرة بعد الخروج من أمم أفريقيا

تستمع نيابة الأموال العامة، الأربعاء المقبل 17 يوليو، لأقوال أحد مقدمي البلاغات ضد اتحاد كرة القدم، بعد خروج منتخب مصر من بطولة أمم إفريقيا.

وحسب مصدر قانوني، فأن النيابة من المقرر أن تستمع لأقوال باقي مقدمي البلاغات ضد اتحاد الكرة تباعًا.

وكان النائب العام، أحال في وقت سابق البلاغات القدمة إليه، ضد رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم، بتهمة إهدار المال العام، إلى نيابة الأموال العامة، لفحصها.

"دافعت عن نفسها".. النيابة تتسلم التحريات في ذبح طفلة لسائق حاول اغتصابها بالعياط

تسلمت نيابة العياط، اليوم الإثنين، تحريات المباحث الجنائية بالجيزة، حول قيام طفلة بذبح سائق ميكروباص حاول اغتصابها بالعياط.

وأوردت التحريات التي أجرتها مباحث العياط، أن المتهمة ارتكبت الجريمة دفاعًا عن النفس لمنع المجني عليه من التعدي عليها جنسيًا عقب تهديده إياها بسلاح أبيض سكين لإجبارها على معاشرته.

كانت نيابة الطفل، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، رئيس النيابة، أمرت بإحالة التحقيق في ذبح طفلة لسائق، إلى نيابة العياط بعدما تبين وجود شابين بالغين متورطين في استدراج الفتاة مع المجني عليه، والكشف عليها.

"الأب ذبحهم بالساطور أثناء نومهم".. تفاصيل جديدة في مقتل أسرة بالفيوم

كشفت تحريات المباحث، في واقعة مقتل أسرة على يد عائلها بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، عن مفاجأة بعدما تبين أن المتهم استغل استغراقهم في النوم، وتعدى عليهم بالضرب باستخدام "ساطور".

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وتبلغ لقسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم من أحد الأشخاص (مدرس، سن 38 ، ومُقيم بعقار بدائرة القسم) بقيامه بقتل زوجته " ربة منزل سن 33" ، وأبنائهما الأربعة " تتراوح أعمارهم بين عام ونصف و11 عام " .. وعلل ذلك لوجود خلافات بينه وشخصان (محددان) حول التنقيب عن الآثار بقرية اللاهون بدائرة مركز شرطة الفيوم ، وتلقيه تهديدات بالإعتداء على زوجته وقتلها وأولاده فى حال توقفه عن الإستمرار فى أعمال التنقيب .. فقرر المبادرة وقتلهم لإعتقاده بجدية تلك التهديدات.

إخلاء سبيل ملك الكاشف في اتهامها بمشاركة جماعة إرهابية

قررت نيابة أمن الدولة، إخلاء سبيل ملك الكاشف، في القضية رقم 1739 لسنة 2018.

وأسندت النيابة لملك الكاشف، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية، عن طريق استخدام حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا بهدف الاخلال بالنظام العام، حسب مصادر قانونية.

النيابة تطعن على براءة العادلي بقضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"

طعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرين بقضية الاستيلاء على أموال الداخلية.

وطالبت النيابة في الطعن بإلغاء حكم البراءة وإعادة محاكمة المتهمين، ومن المقرر أن تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن.

وقضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار معتز خفاجي، في 9 مايو الماضي ببراءة العادلي وأحمد عبدالنبي ومحمد الدسوقي وبكري عبدالسلام وصلاح عبدالقادر ونوال حلمي وعادل فتحي غراب وعلاء كمال، وتغريم كل منهم 500 جنيه فقط، كما قضت بحبس نبيل خلف 3 سنوات وإلزامه برد 62 مليونا و120 ألف جنيه وتغريمه مثلهم.

"خناقة على باب العمارة" كشفت حيلة شاب لسرقة خليجي في الدقي

خطة شيطانية اختمرت داخل عقل شاب يمتلك سجلا إجراميًا في مجال النصب والسرقة، خاصة على راغبي المتعة الحرام من الوافدين العرب، إذ يتفق مع أحدهم على إعداد سهرة حمراء له، وإحضار ساقطات له مقابل مبلغ مالي، ومن ثم سرقته إلا أن ثمة خلاف بدد خطته.

مشادة كلامية حادة وقعت بين "زياد.ح" وشخص يحمل جنسية دولة عربية أمام برج سكني بحي الدقي، تطورت إلى مشاجرة، استدعى أحد الأشخاص على إثرها الشرطة.

هربت من تحرش والدها فسقطت من الطابق الرابع.. تجديد حبس عاطل متهم بالاعتداء الجنسي على ابنته

قرر قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، اليوم الاثنين، تجديد حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه؛ على خلفية اتهامه بالاعتداء الجنسي، على ابنته، في منطقة أكتوبر.

كانت النيابة العامة تسلمت التقرير الطبي الخاص بالفتاة، والذي أفاد إصابتها بكسور وكدمات في مناطق متفرقة من جسدها، نتيجة سقوطها من الطابق الرابع، أثناء هروبها من النافذة بعد تحرش والدها بها.

في المطرية.. ابنة تستعين بسائق لسرقة مليون و600 ألف من شقة والدها

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، لغز سرقة مبلغ مليون و600 ألف جنيه من داخل مسكن صاحب محل مخبوزات بالمطرية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابنة صاحب المسكن وسائق.

تلقى قسم شرطة المطرية من صاحب محل مخبوزات، مقيم بشارع الطاهرة بدائرة القسم، بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مليون و600 ألف جنيه، من داخل الشقة سكنه ووجود بعثرة بمحتوياتها.

ونجح فريق البحث الجنائي بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، في تحديد مُرتكبي الواقعة وهما ابنة المُبلغ-22 سنة، مديرة مبيعات بإحدى الشركات، وسائق بإحدى الشركات.

النيابة تصرح بتشريح جثة طالبة انتحرت لرسوبها في الثانوية العامة

صرحت نيابة حدائق القبة، بتشريح جثة طالبة انتحرت لرسوبها في الثانوية العامة، وأمرت بتسليمها لذويها لدفنها.

تلقى المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم حدائق القبة، بلاغًا بوفاة فتاة تدعى "دنيا"، في الثانوية العامة، بعد انتحارها داخل عقارها؛ لرسوبها بمجموع 48%..

وتبين من التحريات التي أجراها الرائدين أحمد حشاد وأحمد شاكر بقيادة العميد محمد رضوان، مفتش مباحث الزيتون، أن الفتاة ردت على سؤال والديها عن مجموعها في الصف الثالث بالثانوية العامة، فأجابت: "أنا نجحت صافي"، فيما ظلت تردد تلك العبارة مترجلة نحو السُلم، إلى أن قفزت من الطابق الثالث من داخل العقار.

ننشر حركة تنقلات مستشاري هيئة قضايا الدولة

أعلنت هيئة قضايا الدولة، اليوم الاثنين، بعد موافقة وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم الحركة الداخلية الخاصة بمستشارين الهيئة.