وقف طعن طالبة بكلية الطب على إعلان نتيجتها لعدم سداد أمانة الخبراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
أوقفت المحكمة الإدارية العليا، طعن طالبة بكلية الطب على إعلان النتيجة الخاصة بها في مادتين جزاءً لمدة شهر، لتقاعسها عن سداد أمانة الخبراء والمحددة بمبلغ 1000 جنيه لكل مادة.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين محمد عبدالرحمن، عبدالغني الزيات، محمود شعبان، عاطف خليل، محمد شوقي، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار أيمن جمعة مفوض الدولة، وسكرتارية صبحي عبدالغني.
وندبت المحكمة في حكمها التمهيدي عميد كلية الطب جامعة القاهرة ليندب بدوره أحد الأساتذة المتخصصين في كل مادة من المادتين جراحة عامة، نساء وتوليد، لإعادة تصحيحهما من جديد.
وكلفت الطالبة بسداد مبلغ 1000 جنيه عن كل مادة من المادتين، كأمانة خبرة لحساب كل أستاذ تصرف له فوراً ودون إجراءات فور إيداع التقرير، وتبين عدم سداد الطالبة أمانة الخبرة المُقررة بالحكم التمهيدي، رُغم تكليفها بها ومنحها أجلًا لتقوم بالسداد.
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