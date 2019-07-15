مقتل عامل على يد آخر في مشاجرة بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قُتل عامل على يد آخر في مشاجرة نشبت بينهما بمركز كرداسة، اليوم الإثنين.

تلقى العميد عام أبو الخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر إخطارا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بدائرة مركز كرداسة.

تحريات المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة ومعاونيه النقيب محمود ماهر والنقيب إسلام شوق توصلت إلى أن خلافا وقع بين عاملين في تجارة الأعلاف، تطور إلى مشاجرة انتهت بمقتل أحدهما.

وتمكنت قوة أمنية من القسم من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.