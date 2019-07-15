محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
قُتل عامل على يد آخر في مشاجرة نشبت بينهما بمركز كرداسة، اليوم الإثنين.
تلقى العميد عام أبو الخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر إخطارا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بدائرة مركز كرداسة.
تحريات المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة ومعاونيه النقيب محمود ماهر والنقيب إسلام شوق توصلت إلى أن خلافا وقع بين عاملين في تجارة الأعلاف، تطور إلى مشاجرة انتهت بمقتل أحدهما.
وتمكنت قوة أمنية من القسم من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عامل على يد آخر في مشاجرة بكرداسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.