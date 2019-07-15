10 مصابين في انقلاب ميكروباص بطريق المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أصيب 10 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المريوطية. تلقى مسؤول غرفة عمليات مرور الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بطريق المريوطية في نطاق مركز البدرشين جنوب المحافظة. كشفت المعاينة الأولية أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق المُشار إليه اتجاه الجيزة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلابها بنهر الطريق. أسفر الحادث عن إصابة 10 ركاب، جرى نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، ودفع اللواء علاء متولي مدير مرور الجيزة بأوناش لتجنيب السيارة نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طييعتها.

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