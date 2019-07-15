أخبار مصر | تطور أعمال الترميم بقصر الأمير يوسف كمال.. والافتتاح قريبًا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطور أعمال الترميم بقصر الأمير يوسف كمال.. والافتتاح قريبًا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اليوم الإثنين عبدالباسط عبدالله مدير عام مناطق آثار مصر العليا، وعبدالحميد علي مدير عام منطقة آثار نجع حمادي، مشروع متحف الأمير يوسف.

ورافقهما في جولتهما مشرفى المشروع، حيث استمعا لشرح حول أعمال المشروع الجاري تنفيذه ومتابعة أعمال التطوير والترميم بالقصر وذلك تمهيدا لافتتاحه للزيارة خلال العام الجاري.

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وتنفرد نجع حمادي بمجموعة القصور المطلة على النيل والتي أنشأها الأمير يوسف كمال أحد أبناء الأسرة العلوية .

ويقع قصر الأمير يوسف كمال على الجانب الغربي لنهر النيل بمدينة نجع حمادي، وأنشئ عام 1908، بإشراف المعماري انطونيو لاشياك وهو من أشهر المهندسين المعماريين العالميين.

واستغرق البناء 13 عامًا حتى خرج القصر تحفة معمارية ذات طرازًا معماريًا فريدًا يجمع بين العديد من الطرز المعمارية المختلفة، إسلامي وغربي.