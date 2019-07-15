أخبار مصر | "الوزراء" ينشر انفوجراف حول اليوم العالمي لمهارات الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء" ينشر انفوجراف حول اليوم العالمي لمهارات الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول اليوم العالمي لمهارات الشباب موضحا انه يتم الاحتفال بهذا اليوم في ١٥ يوليو من كل عام.

وأشار الانفوجراف إلى أن الجمعية العمومية للأمم المتحدة اعتمدت في ١٤ ديسمبر قرار بان ١٥ يوليو هو اليوم العالمي لمهارات الشباب.

وأوضح الأنفوجراف أن الهدف من الاحتفال هو إذكاء الوعي العام باهمية الاستثمار في المهارات الانمائية للشباب و ضمان التعليم الجديد والمنصف والشامل للجميع ، وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة ، والقضاء على الفقر وتوفير العمل اللائق وتحقيق المساوة بين الجنسين.