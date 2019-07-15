أخبار مصر | تفاصيل اتصال السيسي الهاتفي برئيس وزراء اليونان‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل اتصال السيسي الهاتفي برئيس وزراء اليونان‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع "كرياكوس ميتسوتاكيس" رئيس وزراء اليونان، وذلك لتهنئته بمناسبة توليه رئاسة الحكومة اليونانية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال الاتصال ما تشهده العلاقات بين مصر واليونان من تطور وزخم متزايد على مختلف مستوياتها، سواء في إطارها الثنائي، أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص، معرباً سيادته عن التطلع إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر واليونان إلى آفاق أرحب.

Advertisements

وأضاف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس قدم خلال الاتصال الدعوة لرئيس الوزراء اليوناني لزيارة القاهرة، سواء في الإطار الثنائي لبحث أوجه التعاون بين البلدين والتشاور تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، أو من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، وذلك تجسيداً للزخم السياسي المُصاحب لتلك الآلية.

وذكر السفير/ بسام راضي أن رئيس الوزراء اليوناني أعرب من جانبه خلال الاتصال عن شكره وامتنانه للسيد الرئيس على تهنئته بالفوز في الانتخابات اليونانية ورئاسة الحكومة، مؤكداً اعتزازه بصداقته لمصر وحرصه على تعزيز العلاقات مع الدولة المصرية على مختلف الأصعدة، واعتزازه بدورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط.

على الجانب الآخر، ثمًن رئيس الوزراء اليوناني خلال الاتصال جهود مصر تحت قيادة الرئيس في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن تلك الجهود حققت الاستقرار والأمن في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وكذلك للقارة الأوروبية.