أخبار مصر | عصام خليل: قانون العمل الأهلي خطوة للشراكة بين الجمعيات ومؤسسات الدولة في تحقيق التنمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عصام خليل: قانون العمل الأهلي خطوة للشراكة بين الجمعيات ومؤسسات الدولة في تحقيق التنمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بموافقة مجلس النواب على قانون جديد للمؤسسات الأهلية وهو القانون الذي جاء بديلا للقانون ٧٠ لسنة ٢٠١٧ والذي دعا فخامة رئيس الجمهورية إلى إجراء حوار مجتمعي من أجل تعديله.

وقال الدكتور خليل: "نثمن جهود الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن التي استجابت لمبادرة رئيس الجمهورية وعقدت الوزارة عدد من اللقاءات مع ممثلي الجمعيات الأهلية والدولية فضلا عن عدد من مؤسسي ممثلي الاتحادات والهيئات في مصر".

وأكد رئيس حزب "المصريين الأحرار"، أن إقرار القانون صفحة جديدة فتحت اليوم في تاريخ العمل الأهلي بالموافقة على صدور القانون الجديد الذي استجاب لكافة مطالبات العاملين بالعمل الأهلي وننتظر أن تقوم المؤسسات الأهلية بدورها في شراكة مؤسسات الدولة بتحقيق التنمية بمختلف أنواعها في مصر بما يحقق رفاهية المواطن المصري الذي نسعى جميعا لتحقيق احلامه وأمانيه.