مصر | التقرير الطبي يكشف عن تفاصيل جديدة في واقعة قتل "ماسح سيارات" بعابدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التقرير الطبي يكشف عن تفاصيل جديدة في واقعة قتل "ماسح سيارات" بعابدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة وسط القاهرة الكلية، تحقيقاتها الموسعة في واقعة قتل ماسح سيارات شرع فى فتح ثلاجة المبردات الخاصة بكشك لأخذ علبة "كانز" بسبب حرارة الجو، في منطقة عابدين.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالكشك وبالمحلات المجاورة، والتي أثبتت تعدي 3 متهمين على المجني عليه بالضرب والركل مما تسبب في سقوطه على الأرض، ولم يتركوه حتى تأكدوا من وفاته.

وجاء فى التقرير الطبى المبدئى أن سبب الوفاة انفجار وتهتك في الأعضاء الداخلية مما تسبب في نزيف دموي داخلي أسفر عن الوفاة، وتبين وجود تجمعات دمويه وكدمات في الرأس وجروح قطعية من التعدي عليه بالضرب.

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كما كلفت مصلحة الطب الشرعى فى وقت سابق بتشريح جثة المجنى عليه وإرسال بيان بالصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى الرائد مصطفى البلتاجي رئيس مباحث قسم شرطة عابدين، بلاغا من شرطة النجدة بوجود متوفى بشارع عدلى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص عثر على جثة شاب يعمل فى مسح السيارات، بالشارع بها كدمات وآثار ضرب بمختلف أنحاء الجسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى صدرت قرار بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وضبط واحضار المتهم الثالث.