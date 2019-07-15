مصر | لوجود خلافات بينهما.. عامل يقتل آخر بمركز كرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوجود خلافات بينهما.. عامل يقتل آخر بمركز كرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم عامل على قتل آخر إثر نشوب مشاجرة بينهما بمركز كرداسة، اليوم الإثنين، حول تجارة الأعلاف، وتمكنت القوات من القبض على المتهم وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بنطاق المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد طه فودة مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم أحمد نصر وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشادة كلامية بين عاملين في تجارة الأعلاف، بسبب وجود خلاف بينهما تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها أحدهما بمقتل الآخر.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة النقيب إسلام شوق والنقيب محمود ماهر معاوني مباحث المركز، من القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم، بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.